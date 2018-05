Mia Kernatsch ist Schweizer Meister

Ein Jahr ist es her, dass die Isnyerin Mia Kernatsch zum Vorzeigeverein des Schweizer Damenhandballs, dem LC Brühl, wechselte. Nach einer langwierigen Verletzung war sie im Frühjahr zur entscheidenden Phase der Saison wieder fit. Kürzlich krönte sie zusammen mit ihrer U16-Elite-Mannschaft eine herausragende Saison mit dem Titel.

In der Saalsporthalle in Zürich, mit dem Sieg gegen die Spono Eagles, wurde die Schweizermeisterschaft Realität. 28 Spiele, 28 Siege, 1015 erzielte Toren (davon 86 per Strafwurf) bei nur 632 Gegentoren sprechen eine deutliche Sprache für die Dominanz der Ostschweizerinnen. Kernatsch sorgte auf der halbrechten Rückraumposition für Tore.

Nun will die zielstrebige Isnyerin ihren sportlichen Weg konsequent weitergehen. Im Frühjahr absolvierte die inzwischen 15-Jährige ein Probetraining bei der HSG Blomberg Lippe, 20Kilometer nordöstlich von Bielefeld. In der handballverrückten Region in Ostwestfalen liegen einige Bundesligaclubs wie Lemgo, Lübbecke und Minden auf engstem Raum. Das Trainerteam erkannte das Potenzial der Isnyerin und nun wechselt Kernatsch im August nach Blomberg/ Lippe. Der HSG ist ein Aushängeschild im deutschen Damenhandball. Der Verein betreibt ab der weiblichen B-Jugend ein Jugendinternat in Zusammenarbeit mit dem Hermann-Vöchting-Gymnasium in Blomberg.