Bühlerzell (ij) - Vorsätzlich haben Unbekannte wohl Metallteile in einem Maisfeld versteckt. Die Folge: Ein Landwirt in Heilberg musste die Ernte abrupt stoppen. Ihm sind ein Schaden wegen Ernteausfall und Kosten für ein Lohnunternehmen in Höhe von etwa 3000 Euro entstanden.

Beim Abernten eines Maisfeldes entlang der K2631 zwischen Heilberg und Gerabronn erkannte der Metalldetektor der Erntemaschine diverse Metallteile, welche wohl vorsätzlich im Maisfeld angebracht worden waren, und schaltete deswegen den Häcksler der Maschine automatisch ab. Das Maisfeld muss nun auf weitere Metallteile überprüft werden, bevor die Ernte vollends eingebracht werden kann.