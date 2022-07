Meßkirchen lädt zum Stadtfest ein

Vom Samstag,16. Juli, bis Montag, 18. Juli, lädt die Stadt Meßkirch gemeinsam mit Vereinen und Gastronomen zum diesjährigen Stadtfest ein. Zwei Tage lang wird in der Meßkircher Altstadt laut der Stadt wieder ein vielfältiges Spektrum an kulinarischen Köstlichkeiten, verschiedenen Programmpunkten und bunten Marktständen geboten sein.

Am Montag lässt die Stadtkapelle Meßkirch das Fest mit einem Feierabendhock gemütlich ausklingen. Das Stadtfest startet wie gewohnt am Samstag um 13 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr. Der offizielle Startschuss für das diesjährige Stadtfest fällt am Samstag um 13 Uhr am Saumarkt mit dem Fassanstich.

Der traditionelle Stadtlauf des TV Meßkirch startet am Samstagnachmittag um 14.30 Uhr und verläuft quer durch das Festgelände. Auf der Bühne am Saumarkt werden an beiden Tagen eine Reihe von tänzerischen Darbietungen gezeigt. In den Abendstunden sorgen verschiedene Bands für Stimmung.

Schnäppchenjäger kommen beim Flohmarkt auf ihre Kosten, dieser findet an beiden Tagen statt. Auch auf die kleinen Festbesucher warte an beiden Tagen ein abwechslungsreiches Angebot.