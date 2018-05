Messerstecherei in Ulmer Innenstadt

Ein 28-Jähriger hat am Donnerstagabend einen Mitarbeiter eines Lokals in Ulm mit einem Messer verletzt. Die Hintergründe der Tat sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft Ulm noch unklar. Jedoch soll der vermeintliche Täter alkoholisiert und womöglich noch weitere Drogen zu sich genommen haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der 28-Jährige gegen 23 Uhr das Lokal in der Platzgasse. Er war maskiert, hatte ein Messer in der Hand und ging offenbar unvermittelt auf den Mitarbeiter los. Dieser konnte den Angriff abwehren.

Messerstecher erleidet Zusammenbruch

Der 28-Jährige erlitt laut Staatsanwaltschaft kurz nach dem Geschehen einen Kreislaufzusammenbruch und konnte so von der Polizei festgenommen werden. Gegen den Mann erging ein Haftbefehl.

Der Mitarbeiter wurde bei dem Angriff verletzt. Er zog sich Schnittverletzungen an der Hand, am Oberarm und an der Schulter zu.

