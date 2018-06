Messerstecher von Calgary des fünffachen Mordes angeklagt

Calgary (dpa) - Der Student, der im kanadischen Calgary fünf Kommilitonen erstochen haben soll, ist des fünffachen Mordes angeklagt worden. Der 22-Jährige wurde kurz nach der Tat in der Nähe des Hauses festgenommen, in dem die jungen Menschen getötet worden waren. Die Hintergründe der Tat sind völlig unklar. Etwa 20 Studenten hatten in dem Haus gefeiert, als der Mann mit einem großen Messer auf einige Gäste einstach. Polizisten fanden dort drei tote Männer, ein weiterer und eine Frau wurden später im Krankenhaus für tot erklärt.