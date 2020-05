Für einen „Aufbruch mit Augenmaß“ in der Corona-Pandemie haben sich jetzt fünf Messen in Baden-Württemberg gemeinsam ausgesprochen. In einem Brief an die Landesregierung formulierten die jeweiligen Chefs der Messen in Friedrichshafen, Stuttgart, Karlsruhe und Freiburg sowie die Hinte Messe- und Ausstellungsgesellschaft geeignete Maßnahmen, die eine Wiedereröffnung des Messebetriebs unter den Einwirkungen der Pandemie ermöglichen können.

Der aufgrund der Corona-Krise erforderliche „shut-down“ habe seine Wirkung glücklicherweise nicht verfehlt, erklärten die Messeunternehmen in dem gemeinsam unterzeichneten Schreiben an Ministerpräsident Winfried Kretschmann, an die Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut sowie an Manfred Lucha, Minister für Soziales und Integration.

Für das Wiederanlaufen der Wirtschaft „können Messen als effiziente und sichere Marktplattformen eine wichtige Rolle spielen“, heißte s weiter. Dazu möchte die Messewirtschaft in Baden-Württemberg ihren Beitrag leisten. In einigen anderen Bundesländern sei die Wiederaufnahme des Messebetriebs schon für Ende Mai angekündigt worden. Aufgrund der langen Vorlaufzeiten sei es für die gesamte Messebranche wichtig, dass baldmöglichst die Rahmenparameter definiert werden, mit denen in Baden-Württemberg eine sichere Wiederaufnahme des Messebetriebs möglich wird. „Ab September stehen viele wichtige Messen auf dem Kalender, die Aussteller brauchen dringend eine Planungsgrundlage“, heißt es in dem gemeinsamen Schreiben der Messeunternehmen.

Aus Sicht der unterzeichnenden Messeunternehmen sind einige Rahmenparameter geeignet, ein sicheres Anlaufen der Messewirtschaft in Baden-Württemberg zu gewährleisten. Die jeweils gegebenen Besonderheiten sollten mit den lokal zuständigen Ortspolizeibehörden abgestimmt werden. Die relevante Differenzierung liege nicht in der Art des Events, sondern vielmehr in der sicheren Durchführung.