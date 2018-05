Messe wird zum Babyparadies

Die Messe findet am 26. und 27. Mai in der Messe Dornbirn statt und hat am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Ein Tagesticket kostet an der Tageskasse acht Euro. Abonnenten der Lindauer Zeitung erhalten mit der Abokarte zwei Euro Rabatt. Weitere Infos im Internet unter