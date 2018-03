Das Motto aus dem Jubiläumsjahr 2014 „Der Zukunft geöffnet“ ist im Kirchenchor Sankt Stephanus nach wie vor hochaktuell. Eine neue Messe zu Ostern von Mozart, die Mitgestaltung des Fernsehgottesdienstes im Oktober und ein Konzert am ersten Adventssonntag sind die wichtigsten Punkte, die sich der Chor bei der Hauptversammlung für dieses Jahr in sein Programm geschrieben hat.

Der erste Vorsitzende Wolfgang Möhler hob die gute Chorgemeinschaft hervor, die ein harmonisches Arbeiten ermögliche. Der Zugang neuer Sänger biete gute Perspektiven und sei ein Beleg für den Wohlfühlcharakter, der im Chor herrsche.

Möhler dankte Chorleiter Oliver Seitz für sein Engagement und die Bereitschaft, auch neue Wege zu beschreiten. Seitz, der den Chor seit drei Jahren leitet, blickte auf die anstehenden Aufgaben: zunächst die Aufführung der „Missa brevissima in Es-Dur“ von Wolfgang Amadeus Mozart am Ostersonntag, hier werden sich erstmals junge Nachwuchssolisten aus Wasseralfingen und der Region präsentieren. Ein doppeltes Novum: Es handelt sich auch um eine neu entdeckte Messe, die durch den Regionalkantor und Kirchenmusikreferent Johann Simon Kreuzpointner (*1968) aus Sankt Pölten nach Fragmenten und Skizzen bearbeitet und zusammengestellt wurde. Die Uraufführung fand erst im April 2016 in der Pfarrkirche Langenrohr/ Niederösterreich statt, im hiesigen Raum wird sie erstmals zu hören sein.

Bergmesse wird mitgestaltet

Am ersten Adventsonntag stimmen Chor und das Orchester der Johann-Melchior-Dreyer-Schule Ellwangen mit Werken von Camille Saint Saents, John Rutter und anderen auf die Vorweihnachtszeit ein. Die Mitwirkung im Fernsehgottesdienst am 14.Oktober steht auf dem Programm und auch die Bergmesse am 6. Mai beim Bildstöckle am Braunenberg werden die Choristen erstmals mitgestalten.

Pfarrer Harald Golla betonte, dass die Stephanusgemeinde ohne Chor nicht vorstellbar sei. Die Chorgemeinschaft präge auch das Gesicht der Gemeinde , dies zeige sich bei Hochfesten und Feiern, aber auch traurige Ereignisse habe man stets gemeinsam getragen.

Schriftführerin Hedwig Vogel ging auf die Ereignisse im vergangenen Jahr ein. Besonders die Priesterweihe im Juli sei für die Kirchengemeinde ein historischer Tag gewesen. Sowohl mit der Messe von Leo Delibes zum Osterfest als auch mit der Cäcilienmesse von Charles Gounod zu Weihnachten habe man musikalisch starke Akzente gesetzt.

Kassiererin Heidi Weis-Moll gab Einblick in die Finanzen; ihr wurde von den Revisoren Otto Müller und Eberhardt Looser eine einwandfreie Verwaltung bescheinigt. Bei den Wahlen wurden Schriftführerin Hedwig Vogel und Kassenwartin Heidi Weis-Moll für weitere vier Jahre in ihren Ämtern bestätigt.