Messe informiert rund ums Heiraten

Die Hochzeitsmesse mit festlichen Anlässen geht am Sonntag, 10. Januar 2010, im Graf-Zeppelin-Haus über die Bühne. Organisiert von der Häfler Tanzschule No. 10, steigt der Event zum nunmehr 13. Mal.

Die Hochzeitsmesse ist laut Vorankündigung zu einem festen Bestandteil im Veranstaltungskalender im Bodenseekreis und Oberschwabens und der Landkreise Lindau und Konstanz geworden. In diesem Jahr sind erneut viele namhafte Aussteller mit dabei, insgesamt über 54 Geschäfte präsentieren sich am 10. Januar im GZH. Bei der Präsentation findet man alles, was rund um das Thema Heiraten und festliche Anlässe gebraucht wird. Mit einem Besuch könne man sich somit das lange Suchen ersparen. Nicht nur für Braut und Bräutigam sei hier das passende Hochzeitsensemble dabei, auch für andere festliche Anlässe werden Anregungen geboten. Jedes Jahr gebe es viele extravagante Highlights. Die Aussteller lassen bei der Präsentation ihren kreativen Ideen freien Lauf und stellen den Besuchern die aktuellen Trends vor. Die professionelle Gestaltung der Stände passe hervorragend in das Ambiente des Graf-Zeppelin-Hauses.

Am 10. Januar werden vier Modenschauen von der GZH-Eingangstreppe aus zu sehen sein, die um 11.30, 13.30, 14.30 und 15.30 Uhr beginnen. Nicht nur die Abendgarderobe oder das Hochzeitskleid sind laut Veranstalter ein Hingucker, sondern auch die ausgefallenen Brautsträuße, die in kreativen und auch klassischen Arrangements vorgestellt werden.

Gespannt dürfe man darüber hinaus auf die Haarmode sein, ob als klassische Hochsteckfrisur oder als frech gestylte Kurzhaarfrisur mit Perlen- oder Blumenschmuck. Gerade diese Ideen der Aussteller machten die Hochzeitsmesse in Friedrichshafen zu etwas Besonderem.

Walzer darf nicht fehlen

Natürlich dürfe bei der Messe ein Hochzeitswalzer nicht fehlen. Damit der Brautwalzer auch perfekt sitze, ist die Tanzschule No.10 vor Ort anwesend. Besucher können in einer Vorführung sehen, wie der Wiener Walzer im Brautkleid und maßgeschneidertem Anzug aussehen kann. Präsentiert wird der Tanzklassiker von Tanzschülern der Häfler Tanzschule. Am Messetag kann man sich umfassend beraten lassen und je nach Stil und Wünschen eingehend informieren. Reiseveranstalter beraten über Hochzeitsreisen und spezielle Angebote, Fotografen stellen ihre Arbeit vor, Floristen sorgen für die passende Dekoration und für Gäste werden passende Geschenke präsentiert.

Vom traditionellen Ehering bis zur musikalischen Umrahmung der Hochzeitsfeier \-- ob Kapelle oder DJ - werde die ganze Breite vorgestellt. Auch Aussteller, wie beispielsweise Konditoren, Schönheitssalons und die Gastronomie, stellen ihre Angebote vor.