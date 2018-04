Mesner und Hausmeister fahren ins Bergwerk

Aalen (an) - Zu ihrem Frühjahrstreffen haben sich die Mesner und Hausmeister im Kirchenbezirk Aalen in Wasseralfingen getroffen. „ Das ist der Ort, an dem vor 25 Jahren alles begann“, sagte Pfarrer Bernhard Richter, der seit 1993 für Mesner und Hausmeister als Ansprechpartner fungierende Pfarrer. Im April vor 25 Jahren waren Bernhard und Ursula Richter als Pfarrerehepaar von der Gerstetter Alb nach Wasseralfingen gekommen und hatten sich die Pfarrstelle geteilt. Zur selben Zeit ging der Mesnerpfarrer Gottlob Josenhans in den Ruhestand und Pfarrer Bernhard Richter übernahm von ihm dieses Amt. Mit drei Obleuten habe er dieses Amt gerne ausgefüllt, sagte Richter, mit Fritz Walter, mit dem vor wenigen Wochen verstorbenen

Gottfried Grimme und jetzt mit Tina Altenburg. Wichtig sei ihm in den zurückliegenden Jahren immer die Wertschätzung dieses Berufsstandes gewesen. Mesner und Hausmeister seien die Repräsentanten der Kirche an ganz wichtiger Position.

Die Mesner beschenkten Pfarrer Richter mit mehreren Körben voller Lebensmittel, die für den Tafelladen bestimmt waren, dem ja Richter auch vorsteht. Tina Altenburg als Obfrau der Mesner und Hausmeister sprach den Dank aller Mitarbeiter im Mesnerdienst aus. Und nach der Einfahrt ins Bergwerk hielt Pfarrer Bernhard Richter seine Jubiläums-Andacht, in der er an die harte Arbeit der Bergleute erinnerte und von der Dankbarkeit sprach, die im Blick auf 25 Jahre Wegbegleitung der und Hausmeister empfinde. Glückauf sei mehr als ein Ruf, es sei auch die Bitte um Bewahrung und Segen. Und so schlossen die Mesner und Hausmeister ihr Treffen auch mit diesem gemeinsamen Ruf: Glückauf! Foto: Thomas Siedler