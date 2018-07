Mesner genießen Auszeit in Schongau

Wenn Mesner reisen: Der diesjährige Ausflug hat 51 Mesner zusammen mit Partnern und Helfern in den Kirchen aus dem Dekanat Friedrichshafen vor einigen Tagen bei herrlichem Sonnenschein bis nach Schongau in Oberbayern geführt.

Pünktlich um 7 Uhr ging es mit dem Bus los. Der Meckenbeurer Präses Pfarrer Josef Scherer begrüßte die Anwesenden mit einem Gebet und dem Lied „Lobe den Herren“, und übergab dann Reiseleiterin Christine Möllers die Ansage. Die Fahrt führte vorbei an Lindau über Memmingen, Landsberg nach Rottenbuch. Dort um 10 Uhr angekommen besichtigte die Gruppe die Pfarrkirche Mariä Geburt.

Erbaut wurde diese im Jahre 1085, barockisiert wurde sie dann in den Jahre 1700 bis 1770. Die Kirche zeigt sich heute als dreischiffige, kreuzförmige Basilika mit freistehendem Glockenturm. Im Anschluss ging die Fahrt nach Bad Bayersoien ins Gasthaus „Zum Weißen Roß“ da ließen sich dann alle vom guten Essen verwöhnen.

Um 14 Uhr begrüßten zwei Stadtführer die Gäste vom Bodensee in Schongau. Sie zeigten die malerische Altstadt mit der fast vollständig erhaltenen Stadtmauer. Zudem gab es eine Besichtigung der Stadtpfarrkirche „ Maria Himmelfahrt“. Sie ist das älteste christliche Gotteshaus in Schongau. In der Kirche fällt der Blick als erstes auf den Hochaltar, der die Aufnahme Mariens in den Himmel darstellt.

Zur anschließenden freien Zeit bis zur Abfahrt konnte sich die Mesner im Biergarten bei Kaffee, Kuchen, Sonnenschein und reger Unterhaltung nach Herzenslust stärken. Auf der Rückfahrt zurück in die Bodenseeregion dankte Pfarrer Scherer Reiseleiterin Christine Möllers und Hannes Sauter für ihren Einsatz.