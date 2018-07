Merkels Vater wird in Templin beigesetzt

Potsdam (dpa) - Der vor einer Woche gestorbene Vater von Bundeskanzlerin Angela Merkel wird heute in seiner Heimatstadt Templin in Nordbrandenburg beigesetzt. Zunächst nehmen Familie, Freunde, Weggefährten und Bürger Abschied von Horst Kasner. In der Maria-Magdalenen-Kirche gibt es auf Wunsch der Familie einen Trauergottesdienst. Anschließend wird Merkels Vater auf dem städtischen Waldfriedhof im engsten Familienkreis beigesetzt. Horst Kasner war am Freitag vor einer Woche im Alter von 85 Jahren gestorben.