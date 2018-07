Merkel: Wir müssen wachsam bleiben

Berlin (dpa) - Die Festnahme von zwei Terrorverdächtigen in Berlin zeigt nach Ansicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel , dass der Terrorismus weiterhin eine sehr reale Bedrohung darstellt. Die Wachsamkeit in Deutschland dürfe nicht nachlassen, warnte Merkel in einem Interview mit dem „Tagesspiegel am Sonntag“. Gleichzeitig lobte die Kanzlerin die Leistung der Sicherheitsbehörden. Sie hätten in guter nationaler und internationaler Zusammenarbeit eine mögliche Gefahr für die Bürger erkannt und dann konsequent gehandelt.