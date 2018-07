Merkel will Partnerschaft zu Russland stärken

Bundeskanzlerin Angela Merkel will die Partnerschaft zu Russland gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise stärken. Die Chancen aus der Krise sollten genutzt werden, gerade für die Entwicklung der deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen, so Angela Merkel zum Auftakt ihres Gesprächs mit dem russischen Präsidenten Dmitri Medwedew in Sotschi. Medwedew lobte Merkels Krisenmanagement und zeigte sich offen, über alle Fragen mit der Kanzlerin zu sprechen.