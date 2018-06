Merkel weiterhin an Krücken

Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel muss nach ihrem Ski- Unfall im Weihnachtsurlaub noch weitere Wochen an Krücken gehen und wird längere Reden im Sitzen halten. Sie könne aber von nächster Woche an wieder mehr Termine wahrnehmen, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit. Die dreiwöchige Phase, in der sie liegen sollte, sei jetzt vorbei. Am Mittwoch wird Merkel im Bundestag ihre erste Regierungserklärung zur Arbeit der großen Koalition halten. Diese Rede werde sie im Sitzen am Rednerpult vortragen, sagte Seibert.