Die Landkreisverwaltung des Ostalbkreises hat am Donnerstag fünf weitere Coronavirus-Fälle im Kreis gemeldet. Damit steigt die Zahl der Infizierten auf zwölf.

Auch in Baden-Württemberg steigen die Zahlen weiter an. Laut Landesgesundheitsamt wurden am Donnerstag 119 weitere Fälle gemeldet. Damit steigen die Zahlen im Land auf 454. Zudem werden immer mehr Veranstaltungen abgesagt.

Schwäbische.de trägt alle aktuellen Meldungen und Neuigkeiten zusammen.