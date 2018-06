Merkel verlangt von Putin Mäßigung im Konflikt um die Ukraine

Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat von Russlands Präsident Wladimir Putin Mäßigung im Ukraine-Konflikt verlangt. Merkel habe in einem Telefonat mit Putin „sehr deutlich gemacht, dass sie Russland in der Hauptverantwortung sieht, zu einer Deeskalation beizutragen“, sagte Vize-Regierungssprecher Georg Streiter. Vom Ukraine-Vierergipfel morgen in Genf erhofft sich Merkel Impulse für eine Verhandlungslösung. An dem Treffen nehmen die Außenminister aus Russland, der Ukraine und den USA sowie die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton teil.