Merkel: Transparenz bei Regelsatz für Hartz IV

Mainz (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat volle Transparenz bei der Neuberechnung der Hartz-IV-Regelsätze zugesagt. Zugleich ließ sie bei einer CDU-Veranstaltung in Mainz erkennen, dass allenfalls kleinere Erhöhungen zu erwarten sind. Ziel sei, dass die Betroffenen möglichst schnell wieder aus ihrer Arbeitslosigkeit herauskämen, so Merkel weiter. Die Bundesregierung will den Hartz-IV-Regelsatz nach Angaben aus Koalitionskreisen um etwa 10 Euro erhöhen.