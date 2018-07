Merkel spricht mit Medwedew

Bundeskanzlerin Merkel trifft heute in Sotschi am Schwarzen Meer Russlands Präsidenten Medwedew. Neben Wirtschaftsthemen werden beide werden auch über die Morde an Menschenrechtlern im Nordkaukasus sprechen. In den vergangenen vier Wochen waren dort die russische Menschenrechtlerin Estemirowa und später die Bürgerrechtlerin Sadulajewa und ihr Mann umgebracht worden. Menschenrechtsgruppen und Politiker anderer Parteien haben von der Kanzlerin klare Worte gefordert.