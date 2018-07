Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft sich heute in Sotschi am Schwarzen Meer mit dem russischen Präsidenten Dmitri Medwedew. Sie will mit ihm unter anderem über die Morde an Menschenrechtlern im Nordkaukasus sprechen. Auch die mögliche Übernahme der Wadan-Werften durch einen Gazprom-Aufsichtsrat wird Thema sein. Außerdem geht es um außenpolitische Krisenherde und die Folgen der Finanzkrise.