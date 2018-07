Merkel kondoliert nach Kabul-Anschlag

Nach dem Selbstmordanschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul hat Kanzlerin Angela Merkel dem Land die weitere Unterstützung zugesagt. Auch Verteidigungsminister Franz Josef Jung unterstrich die Entschlossenheit Deutschlands bei der Bekämpfung der Taliban. Auch nach der Präsidentenwahl werde die Bundeswehr in bisheriger Truppenstärke am Hindukusch aktiv bleiben. Ein Attentäter hatte sich am Morgen vor dem Hauptquartier der Schutztruppe ISAF in die Luft gesprengt. Mindestens sieben Zivilisten starben.