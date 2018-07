Merkel fordert einheitliches Rentenalter in Europa

Meschede (dpa) - Angesichts der Milliardenhilfen für angeschlagene Euro-Staaten hat Kanzlerin Angela Merkel das frühe Renteneinstiegsalter und die Urlaubsregelungen in einigen Ländern kritisiert. Es gehe nicht nur darum, keine Schulden zu machen, sagte Merkel. Es gehe auch darum, dass man in Ländern wie Griechenland, Spanien, Portugal nicht früher in Rente gehen könne als in Deutschland. Alle müssten sich auch ein wenig gleich anstrengen - das sei wichtig.