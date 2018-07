Berlin (dpa) - Nach dem schweren Busunglück bei Berlin mit mindestens zwölf Toten aus Polen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem polnischen Premierminister Donald Tusk telefoniert. Sie drückte ihr Mitgefühl und ihre Anteilnahme mit den Familien der Opfern und der Verletzten aus. Tusk wird am Abend am Ort des Geschehens erwartet. In dem Bus saßen 47 Menschen. Der Bus war auf der Rückreise aus Spanien nach Zlocieniec.