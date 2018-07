Merkel bekräftigt Unterstützung für Stuttgart 21

Mainz (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel unterstützt weiterhin das Bahnprojekt Stuttgart 21. Dieses sei nicht nur eine regionale Angelegenheit, sondern habe europäische Dimensionen, sagte Merkel bei einem Parteitag der rheinland-pfälzischen CDU in Mainz. Stuttgart 21 sei einst auch auf europäischer Ebene abgestimmt worden - nun müssten die vereinbarten Pflichten in Stuttgart erfüllt werden. Stuttgart 21 sieht den Teilabriss und Umbau des Stuttgarter Hauptbahnhofs in eine unterirdische Durchgangsstation und deren Anbindung an eine Bahnschnellstrecke vor. Gegen das Projekt gibt es massive Proteste.