Doha (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel beendet heute in Bahrain ihre viertägige Reise durch die Golfregion. Am Vormittag besucht sie zunächst in Doha in Katar das Museum für islamische Kunst und wird dort eine Rede mit grundsätzlichen Bemerkungen über das Verhältnis zwischen Europa und den Golfstaaten halten. Danach fliegt sie nach Bahrain, wo sie König Hamad bin Isa al-Chalifa treffen wird. Am Abend will Merkel wieder in Berlin sein.