Mercedes-Fahrer beschädigt in Bad Wurzach Opel und fährt weiter

Ein Opel Zafira, welcher ordnungsgemäß in der St.-Gallus-Straße in Bad Wurzach geparkt war, ist am Donnerstag in der Zeit von 20 bis 22.15 Uhr angefahren und beschädigt worden, wie die Polizei am Samstag meldete. Der Sachschaden beträgt demnach 1000 Euro. Ein unbekannter Mercedes-Fahrer sei gegen den Pkw gefahren und habe sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Am Unfallort blieben Fahrzeugteile von einem Mercedes-Benz zurück. Zeugen, die in der genannten Zeit entsprechende Beobachtungen gemacht haben, können sich beim Polizeirevier in Leutkirch unter Tel. 07561 / 8488-0 melden.