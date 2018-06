Die Freiwillige Feuerwehr Biberach hat am Samstag ihr neues Gebäude in der Bleicherstraße in Betrieb genommen. Zuvor waren die rund 120 Feuerwehrleute – bejubelt und beklatscht von vielen Biberachern – mit allen Fahrzeugen in einem Umzug durch die Innenstadt vom alten zum neuen Feuerwehrhaus gefahren.

Ein letztes Mal hatten sich die Feuerwehrkameraden um Kommandant Florian Retsch am Samstagmorgen um 8.30 Uhr zur großen Abschlussbesprechung im alten Feuerwehrgebäude an der Ehinger Straße versammelt.