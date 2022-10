„Menschen, Räume“ sind nur noch bis Sonntag zu sehen

Die Ausstellung „Menschen, Räume“, mit Zeichnungen von Peter Reininger und Skulpturen von Jolanta Switajski, ist noch bis Sonntag, 30. Oktober, im Atelier Laubbach in Ostrach-Laubbach zu sehen.

Beide Künstler sind in Laubbach keine Unbekannten. Peter Reininger gewann den Publikumspreis beim Wettbewerb „Preis der Zeichnung“, der vom Atelier Laubbach 2012 deutschlandweit ausgeschrieben war. Jolanta Switajski, in Polen geboren, studierte Malerei und Bühnenbild an der Akademie Bromberg. 1989 zog sie nach Deutschland, wo rasch die Holz-Bildhauerei zum Schwerpunkt ihrer Arbeit wurde. Das Besondere ihrer abstrahierten menschlichen Figuren ist die starke Ausdruckskraft, die in Haltung und Körpersprache sichtbar wird, heißt es in einem Schreiben des Ateliers Laubbach. Vor fünf Jahren beeindruckten ihre Arbeiten schon die Besucher in Laubbach.

Geöffnet ist die Werkstattgalerie Samstag, 29., und Sonntag, 30. Oktober, jeweils von 11 bis 19 Uhr und nach Vereinbarung unter Telefon 07585/935361.