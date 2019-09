Menschen mit Handicap zeigen ihr Talent

Nur noch bis Samstag, 28. September, können sich Interessierte für „Musik & Mundart“ in Bad Buchau anmelden. Die Veranstaltung am Samstag, 5. Oktober, möchte Menschen mit Handicap die Möglichkeit bieten, sich musisch zu präsentieren. Beginn ist um 14 Uhr im Bischof-Sproll-Haus in Bad Buchau, Weiherstraße 43.

Teilnehmen können Personen, die wegen einer Erkrankung, Behinderung, egal ob akut oder bereits wieder genesen, oder auch mit zunehmendem Lebensalter Einschränkungen haben oder hatten. Welche Art von Musik dargeboten wird, ist nicht maßgebend, sondern die Freude an der Musik oder auch an dem Verfassen oder Vortragen von kleinen Geschichten und Gedichten. Die Initiatoren Hans Jäger aus Vogt und Rosi Schorr aus Altshausen zeichnen für die Organisation verantwortlich.

Erlös geht an das „Haus mit Herz“

Wie im vergangenen Jahr in Kisslegg, so werden die Veranstalter auch in Bad Buchau von der Stadt, hier von der Initiative „Bürger für Bürger“, sowie von der Federseebank und der Firma Kessler unterstützt. Der Eintritt ist frei; Spenden sind willkommen, da der Reinerlös an das „Haus mit Herz“ in Bad Buchau gehen wird.