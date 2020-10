Menschen mit Handicap lernen Whatsapp kennen

Region (sz) - Sieben Interessierte mit Handicap und drei Begleitpersonen haben sich in den Räumen des Kreismedienzentrums Bodenseekreis zum Messenger-Dienst Whats-app schulen lassen. Organisiert haben den Workshop „Netz-Checker“ der Offenen Hilfen der Stiftung Liebenau. Kooperationspartner ist das Kreismedienzentrum Bodenseekreis. Die „Netz-Checker“-Kurse helfen bei der digitalen Teilhabe und Gleichstellung von Menschen mit Einschränkungen, schreibt die Stiftung Liebenau. Die Kurse werden gefördert durch die „Aktion Mensch“.

Die Teilnehmer waren allesamt keine Anfänger in Sachen Whatsapp, aber hinzugelernt haben sie dennoch einiges. Begriffe wie Broadcast-Liste und Gruppe, Status und Blockieren fallen in dem zweistündigen Lehrgang. Die Anwesenden waren ausgestattet mit mobilen Geräten und zeigten sich engagiert und interessiert. „Wenn ihr die Broadcast-Liste nehmt, müsst ihr nur einmal ‚an alle‘ schreiben“, erklärt Alexander Beer, Leiter des Kreismedienzentrums Bodenseekreis. Videos und Sprachnachrichten lassen sich so gleichzeitig an viele Empfänger verschicken. Das kommt vor allem auch jenen zugute, die nicht gut lesen und schreiben können. Die Empfänger sehen nicht, dass andere den gleichen Inhalt bekommen haben.

Zwischendurch kommt immer wieder die Frage einer Teilnehmerin: „Wie kann man das löschen?“ Beer verweist auf die drei Punkte, unter denen auch der entsprechende Befehl zu finden ist. Ein Thema war auch der „Status“, der für die meisten Teilnehmer neu war: „Status ist wichtig für die, die sehr mitteilsam sind“, meinte Beer. Fotos und Nachrichten, die man postet, werden nach 24 Stunden automatisch gelöscht. Selbstverständlich wird gleich ausprobiert. Mancher findet den Status eines anderen Teilnehmers nicht und muss ihn deshalb zunächst in seine Kontakteliste aufnehmen.

Julia Liehner von der Stiftung Liebenau, die vier Kurse an zwei Terminen organisiert hat, hat im Vorfeld intensive Recherchearbeit betrieben. Etwa hat sie in den Werkstätten für Menschen mit Behinderungen und bei der Beteiligungsgruppe im Bodenseekreis abgefragt, welche Themen interessant sind. Herausgekommen sind drei Kurse zu je zwei Stunden: Smartphone und Tablet, Insta-gram sowie Whatsapp. Aufgrund des großen Interesses werden einige Kurse erneut angeboten. Auch das Kreismedienzentrum ist dann wieder mit im Boot. Termine werden frühzeitig bekanntgegeben.