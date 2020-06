Seit Jahren ist es beim VFR Menningen unerlässlich, die Sportanlage beim Gemeindesaal soweit wie möglich in Eigenregie zu pflegen und unterhalten. Dies ist natürlich auch mit Kosten verbunden, so der Vorsitzende Timo Rauser. Obwohl der VFR seit der Fusion mit dem SV Meßkirch keine eigene Mannschaft unterhält, wird der Spielbetrieb mit Jugendmannschaften des SV Meßkirch oder als Ausweichplatz für die regulären Mannschaften des SV benutzt. So gilt neben der üblichen Pflege der Spielfläche auch der Service der Umkleideräume und Duschanlage, die sich neben dem Vereinsheim der Sportler, im Untergeschoss des Gemeindesaales, befinden.

Eine größere Aktion, die von der Vorstandschaft des VFR Menningen getätigt wurde, war in den vergangenen Tagen das Planieren der Parkfläche beim Gemeindesaal, wie auch der gängige Zulauf oberhalb des Sportgeländes für die Zuschauer, wo die teils maroden Sitzgelegenheiten aus Holz durch Kunststoffelemente ersetzt und auf U-Steine montiert wurden . So ist zum Beginn der Herbst-Saison ein Spielbetrieb durch die Platzpflege von Platzwart Patric Strobel für die Spieler möglich – und für die Zuschauer auch ein guter Überblick auf den erneuerten Sitzbänken.

Was in diesem Jahr auf dem Sportgelände in Menningen aufgrund von Corona nicht stattfinden wird, ist das seit Jahren mit viel Spaß und Unterhaltung gefeierte „Dorf-Gauditurnier“ am 4. und 5. Juli, wie Organisator Helmut Rauser erklärt. Das, bemerkt Rauser, bringe auch finanzielle Einbußen für den Verein mit sich.