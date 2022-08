Mengen verliert den Heimauftakt

Eine Woche nach dem 1:1 beim Aufsteiger SV Sulmetingen hat der Vorjahresdritte FC Mengen zum Heimauftakt in der Fußball-Landesliga am Samstag eine 0:2-Niederlage gegen den Aufsteiger SV Oberzell hinnehmen müssen. Entsprechend enttäuscht zeigte sich Mengens Trainer Miroslav Topalusic in der Rückschau am Sonntag.

„Ich glaube, dass ein Unentschieden gegen Oberzell gerecht und verdient gewesen wäre“, sagte Mengens Trainer Miroslav Topalusic nach der Partie. „Aber wir haben unsere Chancen nicht genutzt und Oberzell ist eine clevere, abgezockte Mannschaft mit gestandenen Oberliga- und Verbandsligaspielern wie Jatta, Caltabiano und Kalteis.“ Zum Saisonauftakt insgesamt meinte Topalusic: „Natürlich ist ein Punkt aus den beiden Partien in Sulmetingen und gegen Oberzell zu wenig für unsere Ansprüche.“

Dabei erwischte der FC Mengen einen guten Start. Nach fünf Minuten besaß Alexander Klotz, der gegen Oberzell in der Dreiersturmreihe auf der linken Seite spielte - zentral agierte ganz vorne sein Bruder Patrick Klotz - die erste gute Chance. Im Eins-gegen-eins scheiterte er vor Oberzells Torhüter Harting (5.). Und auch in der Folge hätte Mengen das Führungstor erzielen können. Anton Hartock bediente Patrick Klotz, der aber den Kopfball nicht richtig platzieren konnte (20.). Nur fünf Minuten später kam Tobias Nörz von der Strafraumkante zum Abschluss, traf aber den Ball nicht richtig (25.).

„Oberzell ist in der ersten Halbzeit einmal vors Tor gekommen und der Ball war drin“, ärgerte sich Miroslav Topalusic in der Rückschau. Ein langer Schlag aus der zweiten Reihe leitete das Tor ein, Kalteis traf aus dem Gemenge aus zwölf Metern halbrechts vor dem Tor - 0:1 (38.).

In der zweiten Halbzeit drängten beide Mannschaften auf einen Treffer, doch Mengen spielte sich kaum klare Möglichkeiten heraus, Oberzell wurde etwas mutiger, hatte aber auch kaum Chancen. So musste ein Elfmeter für den zweiten Treffer der Gäste herhalten. Nach einem Foul im Strafraum ließ sich Ex-Profi Omar Jatta (Stuttgarter Kickers, Unterhaching) nicht zweimal bitten und ließ Merk im Mengener Tor keine Chance - 0:2 (52.). Am Ende wurde es noch bunt. Schiedsrichter Steck brachte Farbe ins verblassende Spiel und schickte die Oberzeller Heinrich (90./Gelb-rot; Unsportlichkeit) und Caltabiano (90./Rot; Foulspiel) zum etwas verfrühten Duschen.

„Vielleicht ist es gut, dass wir am Mittwoch und dann schon wieder am Samstag nach diesem Auftakt zwei neue Chancen haben, um zu punkten“, sprach Topalusic die englische Woche, die folgt, an. Denn schon am Mittwoch (19.30 Uhr) müssen die Mengener in Balingen ran, ehe am kommenden Samstag (18 Uhr, Ablachstadion) der TSV Nusplingen kommt.