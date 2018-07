Am Sonntag, 22. Juli, veranstaltet die Musikkapelle des Gesang- und Musikvereins Stimpfach „Melodien am Stausee“. „Eingeladen sind alle, die in schöner Umgebung Live-Musik hören, Oldtimer bestaunen und sich kulinarisch verwöhnen lassen möchte“, so die Veranstalter.

Am idyllisch gelegenen Reiglersbachstausee bei Weipertshofen gibt es ab 11 Uhr einen Weißwurstfrühschoppen, Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen. Eine besondere Einladung geht an alle Oldtimer-Freunde, sich mit ihren Fahrzeugen am Reiglersbachstausee in Weipertshofen einzufinden. Für deren Teilnahme erhält jeder Fahrzeugführer einen Verzehrgutschein. Für die musikalische Umrahmung sorgen die Jugendkapelle und die Musikkapelle des GMV Stimpfach.