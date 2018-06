Meldefrist versäumt: Kein Anspruch auf Unfallfürsorge

Koblenz (dpa/tmn) - Nach einem Dienstunfall haben Arbeitnehmer Anspruch auf Unfallfürsorge. Allerdings müssen sie ihrem Arbeitgeber die gesundheitliche Folgen innerhalb bestimmter Fristen melden. Andernfalls verlieren sie ihren Anspruch.

In dem verhandelten Fall am Verwaltungsgericht Koblenz (Aktenzeichen: 6 K 146/12.KO) wurde ein Polizeibeamter 1983 bei einer Festnahme durch einen Faustschlag verletzt. Die zuständige Stelle erkannte das Ereignis als Dienstunfall an und stellte nach Abschluss der Behandlungen fest, dass keine erwerbsmindernden Folgen zurückgeblieben seien. Nachdem der Beamte 2009 dienstunfähig wurde, bat er um die Wiedereröffnung des Dienstunfall-Verfahrens. Die Begründung: Er leide an einer posttraumatischen Belastungsstörung, die sich seit dem Unfall entwickelt habe. Die Behörden lehnten ein Unfallruhegehalt aber ab.

Die Klage des Beamten blieb ohne Erfolg: Ein Unfallruhegehalt ist nur gerechtfertigt, wenn das Ereignis innerhalb einer Frist von zwei Jahren nach dem Eintritt des Unfalls gemeldet worden sei, entschieden die Richter. Dies habe der Beamte nicht getan. Er habe erst 2009 über die Erkrankung informiert, obwohl erste Anzeichen, etwa Angstzustände, bereits 1983 bei ihm aufgetreten seien. Eine rechtzeitige Anmeldung der Unfallfolgen wäre daher möglich gewesen.