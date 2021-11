Meistertitel für Donnstetten

Nach rund eineinhalbjähriger pandemiebedingter Wettkampfpause durften fünf Sportlerinnen der Sportfreunde Donnstetten unlängst wieder auf der Wettkampffläche ihr Bestes geben. Noch etwas ungewohnt fühlte sich die Wettkampfsituation in Zuffenhausen unter den Hygieneregeln für Zuschauer und Sportler an. Rund 60 Springerinnen und Springer aus den unterschiedlichsten Vereinen trafen auf den Landesmeisterschaften wieder zusammen. Und trotz aller Widrigkeiten und kurzer Trainingsvorbereitung konnten alle Mädchen aus dem Römersteiner Verein sehr gute Leistungen abrufen.

Erster Wettkampf für Ida Munderich

In der Altersklasse der Neun- bis Elf-Jährigen konnten die Sportfreunde Donnstetten zwei Mädchen ins Rennen schicken. Für Ida Munderich war dies der erste große Wettkampf, den sie mit Bravour meisterte und sich somit am Ende des Tages über den siebten Platz freuen durfte. Hervorragende Leistungen in allen Disziplinen konnte auch Romy Weckerle in dieser Altersklasse abliefern.

Verdient durfte sie sich deshalb über den Württembergischen Meistertitel freuen und bei der Siegerehrung den obersten Platz auf dem Treppchen einnehmen. Mit gar 45 Durchschlägen belegte sie auch im „Triple Under Cup“, bei dem das Seil während einem Sprung dreimal unter dem Körper rotieren muss, den zweiten Platz.

Laura Bächtle auf Rang vier

Im Starterfeld der Altersklasse 3 der Zwölf- bis 14-Jährigen durfte sich Laura Bächtle beweisen. Mit souveränen Leistungen in den Schnelligkeit-Disziplinen und einem sehr guten Freestyle erkämpfte sie sich Rang vier. Mit 74 Durchschlägen konnte sie sich zudem einen Treppchenplatz als Zweitplatzierte im „Double Under Cup“ sichern.

In der nächsthöheren und in diesem Jahr sehr stark besetzten Altersklasse 2 zeigte Johanna Donth eine souveräne Kür und mit 73 Zählern ein gutes Ergebnis in der Disziplin 30 Sekunden Speed. Am Ende konnte sie Platz 16 erreichen. Cora Bolai überzeugte in derselben Altersklasse mit einer starken Vorstellung in ihrem Freestyle und auch in der Ausdauerdisziplin 180 Sekunden Speed. So konnte sie sich einen starken sechsten Platz sichern.

Warten auf die Qualifikationspunkte

Aufgrund der Umstellung auf ein neues Wertungssystem muss auf die Bekanntgabe der Qualifikationspunktzahlen für die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften im Jahr 2022 noch ein wenig gewartet werden. Abgewartet werden müssen auch noch Vergleichswerte aus den anderen Bundesländern. die erfolgreichen Sportlerinnen der SF Donnstetten fiebern den Bekanntgaben entgegen.