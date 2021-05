Meisterprüfung in der Hauswirtschaft ablegen

Die Fachschule für Landwirtschaft, Fachrichtung Hauswirtschaft in Bad Waldsee, bietet ab 2021 wieder einen neuen Fortbildungskurs an, der die Studierenden auf die Meisterprüfung in der Hauswirtschaft vorbereitet, teilt das Landratsamt mit. Denn: In der Praxis sind Hauswirtschafterinnen und Hauswirtschafter Multitalente, die oft Führungsaufgaben nachgehen.

Der zweijährige Lehrgang beginnt im November 2021 und findet berufsbegleitend zwei Mal wöchentlich jeweils montags und dienstags statt. Unterrichtsfächer sind neben Betriebs- und Unternehmensführung und hauswirtschaftlicher Versorgungs- und Betreuungsleistungen die betriebliche Kommunikation sowie Einkommenskombinationen. Im Unterricht wird Theorie mit Praxis verknüpft.

Die Fortbildung bereitet die Studierenden auf den Berufsabschluss „Wirtschafter/in der Hauswirtschaft“ vor. Mit der anschließend folgenden Meisterprüfung können die Absolventinnen und Absolventen Führungsaufgaben in der Hauswirtschaft übernehmen, beispielsweise in Kurkliniken, Seniorenheimen oder Tagungshäusern, oder sich selbständig machen. Voraussetzungen für den Besuch der Fachschule sind entweder mindestens fünf Jahre Berufserfahrung in der Hauswirtschaft oder die Berufsabschlussprüfung Hauswirtschaft mit Berufserfahrung.

Eine Übersicht über die Fortbildung, Eindrücke vom Unterricht und Interviews mit Absolventinnen und Absolventen gibt es auf der digitalen Plattform Padlet unter https://padlet.com/FSLBW/Hauswirtschaftdigital. Außerdem bietet die Fachschule einen Informationsabend am 1. Juli 2021 um 18 Uhr an.

Anmeldungen sind über die Homepage des Ernährungszentrums Bodensee-Oberschwaben unter www.ernaehrung-oberschwaben.de möglich. Informationen und Anmeldeunterlagen sind dort in der Kategorie „Beruf Hauswirtschaft“ verfügbar, oder bei Sabine Weiland vom Landratsamt Ravensburg unter Telefon: 07524/97486400, E-Mail: sabine.weiland@rv.de.