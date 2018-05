Meisterbrief im Beruf Hauswirtschaft übergeben

Bei einer zentralen Veranstaltung in Rottenburg sind jetzt landesweit die Meisterbriefe für den Beruf Hauswirtschaft übergeben worden. Mit dabei waren auch fünf Jungmeisterinnen aus Abtsgmünd, Bopfingen, Ellwangen und Rosenberg.

Meisterbriefe für den Beruf Hauswirtschaft erhielten Olga Bilmann aus Bopfingen, Eveline Hauber aus Rosenberg, Diana Helmle aus Ellwangen sowie Birgit Heusel und Marina Vogel aus Abtsgmünd. Der Präsident des Regierungsbezirks Tübingen, Klaus Tappeser, überreichte im Rahmen der Feierstunde insgesamt rund 40 Meisterbriefe. Im Prüfungsjahr 2017/2018 haben die Meisterprüfung für den Beruf Hauswirtschaft 55 und Kandidaten bestanden. Das Regierungspräsidium Tübingen ist landesweit für die Aus- und Fortbildung im Beruf Hauswirtschafterin zuständig. Es organisiert daher auch die Meisterprüfung in diesem Beruf zentral für ganz Baden-Württemberg.

In seiner Festansprache betonte er die große Bedeutung, die die hauswirtschaftlichen Berufe für die Gesellschaft haben. „Immer weniger Familienangehörige können hauswirtschaftliche Versorgungs- und Betreuungsleistungen selbst erbringen.“ Entsprechend böten die hauswirtschaftlichen Berufe gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vielfältige Einsatzmöglichkeiten, denn die Nachfrage nach haushaltsnahen Dienstleistungen steige stetig an. Tappeser gratulierte den Jungmeisterinnen und Jungmeistern zu ihrem Erfolg und appellierte an sie, bei jungen Menschen aktiv für die Ausbildung im Beruf Hauswirtschaft zu werben.

In Kindergärten sind hauswirtschaftliche Dienstleistungen ebenso wichtig wie in Senioren- und Pflegeheimen, Kranken- oder Tagungshäusern. Auch landwirtschaftliche Betriebe mit haushaltsnahen Einkommenskombinationen sind auf eine professionelle Hauswirtschaft angewiesen. Schließlich gibt es mit den über fünf Millionen Privathaushalten in Baden-Württemberg ein weiteres hauswirtschaftliches Zukunftsfeld.