„Meister werden ist richtig toll“

Mit einem 6:1-Kantersieg beim SV Birkenhard hat der Fußball-Landesligist FC Wangen am Samstag die Meisterschaft und den Aufstieg perfekt gemacht. „Ein überragendes Gefühl“, wie Stürmer Daniel Wellmann sagte.

Nach einer Saison voller Höhepunkte hat der FC Wangen sich also gekrönt. Und wie: Der FC Birkenhard wurde in eigenem Stadion überrollt. Bereits nach 27 Minuten führten die Mannen von Herbert Breher mit 4:0. Stolze zwölf Punkte Vorsprung hat Wangen nun auf den Zweiten, den TSV Berg. „Wir haben echt eine überragende Mannschaft. Es hat immer großen Spaß gemacht. Mit dem Erfolg natürlich umso mehr“, sagte Daniel Wellmann im SZ-Interview. Für ihn und einige andere war es die erste Saison bei den Aktiven. „Dann gleich Meister zu werden, ist schon richtig toll“, so Wellmann. Dran geglaubt habe man aber erst sehr spät. „Klar, nach der Hinrunde wurde das alles schon ein wenig greifbarer. Aber wir haben von Spiel zu Spiel gedacht“, sagte der Stürmer. Jetzt wird einfach nur noch gefeiert. Das letzte Heimspiel kommendes Wochenende gegen Gutenzell kann zum Schaulaufen werden.