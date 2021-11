Meiste Neuinfektionen in Baden-Württemberg im Ostalbkreis - Inzidenz bei 550,8

Der Ostalbkreis hat aktuell eine der höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen im Land. Das geht aus den Daten des Landesgesundheitsamts vom Mittwoch hervor. Demnach haben sich innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner 550,8 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert.

1731 positive Tests innerhalb einer Woche im gesamten Kreisgebiet. Doch nicht nur hier überschlagen sich die Zahlen. Auch bei den aktiven Fällen überholt sich seit vergangenem Freitag täglich der Negativrekord. Am Dienstag sind laut Landratsamt 2203 Menschen infiziert, 369 mehr als noch am Montag (1834 (+149)). So viele Infizierte hat es seit Ausbruch der Pandemie im Ostalbkreis noch nie gegeben.

Zudem steigen die Todeszahlen weiter. Erneut ist ein Covid-Patient dem Virus zum Opfer gefallen. 448 Menschen starben seit Pandemiebeginn mit oder an einer Erkrankung, die durch das Coronavirus ausgelöst wurde.

Meiste Neuinfektionen im Land

Mit den meisten Neuinfektionen in Baden-Württemberg steigt der Wert der Gesamtfälle im Ostalbkreis auf 22.150. Das Landesgesundheitsamt übermittelt für Mittwoch 541 neue Fälle und damit sogar mehr als im Stadtkreis Stuttgart (420).

Acht Covid-Patienten werden derzeit laut Intensivregister intensivmedizinisch betreut, drei davon müssen beatmet werden. Bei den Erwachsenen sind noch sieben Intensivbetten frei, belegt sind aktuell 45.

In Aalen ist die Zahl der Infizierten um 90 auf 449 gestiegen, in Schwäbisch Gmünd sind es am Dienstag 374, 57 mehr als am Vortag. In Ellwangen steigt der Wert um 21 auf 144. Alle weiteren Fallzahlen entnehmen Sie der interaktiven Karte.