Meine AOK – Das digitale KundenCenter

GESUNDNAH ist der Markenkern der AOK Baden-Württemberg. Die AOK-Experten in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg beraten ihre rund 270.000 Versicherten mit Herz und Kompetenz in 15 KundenCenter in der Region – von Triberg im Schwarzwald nach Wehingen auf der Schwäbischen Alb von Blumberg in der Donauquellregion bis Sulz am Neckar.

GESUNDNAH lebt die AOK Baden-Württemberg auch digital. Mit der APP Meine AOK können AOK-Versicherte rund um die Uhr 24/7 ihre Anliegen unabhängig von Ort und Uhrzeit erledigen. Genau dann, wenn es für sie passt. Selbstverständlich nach den aktuellen Sicherheitsstandards, damit privaten Daten auch privat bleiben.

Ob Krankmeldungen oder Anträge per Foto einreichen, ein neues Passbild für Ihre Krankenversicherungskarte hochladen oder Ihre persönlichen Daten einfach selbst aktualisieren– dank 24-h-Zugriff können Sie außerdem Bescheinigungen und Versicherungsnachweise jederzeit digital abrufen und volle Transparenz über Patienten-Quittungen und Leistungsübersicht erhalten.

Rund 500.000 AOK-Versicherte in Baden-Württemberg profitieren bereits von diesen und zahlreichen weiteren Vorteilen des AOK Online-KundenCenters.

Das AOK Online KundenCenter. Schnell, unbürokratisch am Puls der Zeit. Jetzt unter meine.aok.de registrieren und von den Vorteilen profitieren.