Mein Wort zum Sonntag

„Advent ist nicht die Zeit der Erwartungen, sondern des Erwartens.“ – Diesen Satz habe ich bei der christlichen Autorin, Andrea Schwarz gelesen. Der Unterschied zwischen Erwartungen und Erwarten leuchtet ein.

Erwartungen haben wir viele. Da stimmen Sie mir sicher zu. Dies oder jenes soll der Partner, die Partnerin, das Kind, der Kollege oder die Kollegin bitte tun oder lassen. Und wenn das nicht geschieht, gibt es Ärger oder wir sind enttäuscht. Wir haben Erwartungen an die Menschen, die in Politik und Gesellschaft Verantwortung übernehmen. Wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden, wehren wir uns oder wenden uns resigniert ab. Wir haben Erwartungen an die Kirche. So oder so sollte es in der Kirche zugehen. Wenn das nicht anders wird, dann bin ich weg. Wir haben Erwartungen an Weihnachten. Harmonisch, stimmungsvoll und familiär soll es sein. Wenn das nicht gelingt, sind wir enttäuscht. Auch Gott soll unseren Erwartungen entsprechen. Er soll die Verantwortlichen lenken, damit der Krieg in der Ukraine ein Ende findet und vieles mehr. … Erwartungen sind sehr menschlich, aber das alles ist nicht gemeint, wenn wir im Advent Gott erwarten. Erwarten, das geschieht mit dem Herzen. Das ist eher die Oma am Telefon, die ihren Enkel sehnsüchtig erwartet und zu ihm sagt: Ich erwarte dich und freu mich auf dich! Komm, wann auch immer! Ich bin da! Advent ist nicht die Zeit der Erwartungen, sondern des Erwartens. Komm, wann auch immer – wie auch immer! Ich bin da – für dich! Advent ist die Einladung, sich von Erwartungen zu lösen und zu verabschieden und neu das Erwarten zu lernen! Gott wird kommen – das ist die Zusage. Aber es kann sein, dass er ganz anders kommt, als ich es erwarte. Wachsam und aufmerksam sein! Einfach mit Gott rechnen … in meinem Alltag … ohne Erwartungen – ich glaube, das ist Advent.

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Adventszeit mit vielfältigen kleinen Zeichen, Worten, Liedern und Begegnungen, die für Gottes Kommen offen sind.

Stefanie Teufel, Dekanatsreferentin Friedrichshafen