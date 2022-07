Spannende Geschichten aus der Region

Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen“, schrieb der deutsche Dichter Matthias Claudius im 18. Jahrhundert. Das stimmt bis heute. Daher hat sich „Mein Schussental“, das Magazin der Technischen Werke Schussental (TWS) auf eine (Entdeckungs-) Reise in unsere schöne Region begeben. Das Ergebnis sind 36 Seiten mit spannenden Geschichten aus der Heimat. „Mein Schussental“ erscheint in der aktuellen, siebten Auflage als Beilage in der Schwäbischen Zeitung am Montag den 18. Juli, liegt im gesamten Schussental im Einzelhandel und der Gastronomie aus und wartet nur darauf, die Leser*innen mitzunehmen.

Natürlicher Klimaschutz

Kennen Sie das Pfrunger-Burgweiler Ried? Wenn nicht, dann wird es höchste Zeit. Denn dieses wunderschöne Fleckchen Erde gehört zu den größten zusammenhängenden Moorgebieten Süddeutschlands, ist voller Geschichten und von immenser ökologischer Bedeutung für Oberschwaben, das Land und die ganze Welt. In unserer Reportage begegnen Ihnen urige Scottish Highlands, reichlich Reiherenten, die engagierte Leiterin des Naturschutzzentrums Wilhelmsdorf, eine begeisternde Moorführerin und überhaupt Menschen, die eine Mission in Sachen Naturschutz haben.

Gelungene Integration

Eine Mission haben auch die engagierten Mitarbeiter*innen der Zieglerschen. Sie helfen jungen Menschen mit Fluchterfahrung dabei, das Leben in Deutschland kennenzulernen. Ayaan aus Somalia und Mohammad aus Afghanistan erzählen uns, wie sie im Schussental aufgenommen wurden, welche Erfahrungen sie gemacht haben und warum sie auf jeden Fall hierbleiben möchten.

Engagiert und anpackend

Dann gibt es die Menschen, die auf begeisternde Art zeigen, was in unserer Heimat mit persönlichem Engagement und Begeisterung alles erreicht werden kann. Dazu gehören beispielsweise Max Haller, der die Waldburg als Wahrzeichen im wahrsten Sinne des Wortes „umtreibt“. Oder die Ravensburgerin Theresa Merk, die es als einzige weibliche Trainerin in die Frauen-Bundesliga geschafft hat. Oder Oliver Hund und Jenny Jungnitz, Macher*innen bei der TWS, die schnellstens Störungen beheben und den Weg zur Mobilität der Zukunft ebnen.

Energie im Schussental

Zur grünen Zukunft Oberschwabens gehören natürlich Photovoltaik, Stromspartipps, GUGG als die neue Regio-App und vieles mehr: jetzt in Wort und Bild in der aktuellen Ausgabe von „Mein Schussental“.

Digitales Magazin

„Mein Schussental“ können Sie übrigens unter magazin.tws.de 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche online erkunden. Hier finden Sie mehr spannende Geschichten aus der Heimat, weiterführende Links und Artikel. Auch die bereits erschienenen Ausgaben von „Mein Schussental“ sind hier hinterlegt – stöbern lohnt sich!

