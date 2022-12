„Mein Kind muss studieren“ – Eltern bremsen ihre Kinder aus

Der Bedarf an Fachkräfte-Nachwuchs ist riesig, selten waren die Chancen für Jugendliche auf einen Ausbildungsplatz so gut, findet Arbeitsamts-Chefin Sylvia Scholz. Und doch: Noch nie war das Thema so brisant.

Das Beratungsjahr 2021/2022 ist fast zu Ende, da sprechen die Zahlen Bände: deutlich mehr Ausbildungsstellen als im Vorjahr – 6,5 Prozent plus auf 4389 stehen unter dem Strich. Aber: Das große Angebot trifft auf immer weniger Schüler.

Die Schülerzahlen an allgemeinbildenden Schulen sind rückläufig – immer weniger Jugendliche planen direkt nach dem Schulabschluss den Beginn einer Ausbildung – 2546 Personen haben sich bei der Agentur für Arbeit als Bewerber um eine Ausbildungsstelle gemeldet, sieben Prozent weniger als 2020/2021. „Auf 100 Stellen kommen lediglich 58 Bewerber“, bilanzierte Scholz. Vor zehn Jahren waren es noch 87 Bewerber pro 100 Stellen. 509 Ausbildungsstellen waren Ende September 2022 noch unbesetzt.

Woran liegt’s? Die Gründe seien vielschichtig – Imageprobleme einzelner Berufe, unliebsame Arbeitszeiten, zu geringe Vergütung oder fehlende Perspektiven nach dem Berufsabschluss. Insgesamt, so Scholz, erlebe man die jungen Menschen "tendenziell unentschlossener, unsicherer und orientierungsloser". Besteht hierdurch also ein besonderer Bedarf an Beratung, Einordnung und Information durch die Agentur? Scholz nickt. Aber auch die Eltern geraten in den Fokus, denn 73 Prozent der Jugendlichen sollen laut einer Studie auf sie hören bei der Einordnung und Wahl des Ausbildungsberufs.

Vielleicht, wirft Scholz kritisch in den Raum, bedürfe es also auch der besseren Aufklärung der Eltern und sei es wichtig, Elternhäuser beim Thema Berufswahl stärker einzubeziehen. Denn daran, dass viele Jugendliche eine akademische Laufbahn anstrengten, seien oft die Ansprüche der Eltern schuld. Dabei lasse sich im Handwerk genauso – oder bisweilen sogar mehr – gutes Geld verdienen. Werner Rottler, der Präsident der Handwerkskammer Konstanz, nickt.

IHK-Präsidentin Birgit Hakenjos weiß um die Schwierigkeiten der Unternehmer, Ausbildungsplätze zu besetzen, um die so dringend benötigten Fachkräfte für die Zukunft auszubilden. Für die duale Ausbildung als Rezept gegen den Fachkräftemangel rührt sie nach Kräften die Werbetrommel. Auch die IHK sei bei der Berufsorientierung sehr aktiv – die Berufsbildungsberaterinnen besuchen Ausbildungsmessen und verteilen den Ausbildungsguide, in der Lehrstellenbörse könnten Unternehmen kostenfrei für ihre Ausbildungs- und Praktikumsplätze werben, es gibt die landesweite Praktikumswoche zur Orientierung und Informationsveranstaltungen, die auch die Eltern mit einbeziehen.

Es gibt positive Ergebnisse dieser Bemühungen – in den Landkreisen Schwarzwald-Baar, Rottweil und Tuttlingen wurden 2,2 Prozent mehr Ausbildungsverträge abgeschlossen als im Vorjahr, 74 neue Ausbildungsbetriebe sind gewonnen, summa summarum gibt es jetzt 1263 aktive IHK-Ausbildungsbetriebe, freut sich die IHK-Präsidentin.

Alarmierende ZahlenUnd doch, die Zahlen alarmieren auch sie: Vier Jahre nach dem Schulabschluss "haben erst 43 Prozent der Jugendlichen einen Berufs- oder Studienabschluss", moniert sie. Aus dem Übergangsbereich, in dem viele Jugendlichen landeten, sei es schwer, in einer Ausbildung zu münden – dabei bedarf es, auch das ging aus ihren Worten hervor, gerade jetzt, gut ausgebildeten Nachwuchses, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern.

Sorgen um die Branchen an sich muss sich Handwerkskammerpräsident Werner Rottler zwar nicht machen, gänzlich sorgenfrei blickt aber auch er nicht in die Zukunft, denn: Die Auftragsbücher sind voll, "wir befinden uns nach wie vor in einer Situation, dass man im Durchschnitt neun Wochen auf eine Handwerkerin oder einen Handwerker warten muss", stellt er fest. 1659 junge Menschen haben im September eine Ausbildung im Handwerk begonnen, 0,24 Prozent mehr als im Vorjahr. "Bundes- und landesweit stehen wir damit gut da", findet Rottler.

Und doch: Was beim Blick nach vorne fehlt, sind die Fachkräfte, "die wir so dringend für die Zukunftsprojekte im Wohnungsbau, Energie- und Verkehrsbereich benötigen". Der Fachkräfteengpass könnte zum Bremsklotz beim Klimaschutz, für die Energie- und Mobilitätswende werden, warnt der Handwerkskammerpräsident.

Und: Ohne künftige Betriebsinhaber sei die Nachversorgung gefährdet, stellt Rottler klar. Im Kammerbezirk seien es in den kommenden zehn Jahren geschätzt 5000 bis 6000 Betriebsübernahmen, die altersbedingt anstehen. Und genau hier liegt, so Rottler, "eine große Chance für junge Menschen, die jetzt in den Beruf einsteigen". Um das sichtbar zu machen, müsste man noch viel, viel mehr Werbung machen.

Drei Profis in Sachen Arbeitsmarkt, ein gemeinsames Ziel also: junge Menschen für den Ausbildungsmarkt gewinnen. Es gibt viele Knackpunkte, einer davon: "Es ist ein dickes Brett zu bohren, in die Schulen reinzukommen", betont Werner Rottler. Praktika, Unterrichtsmaterialien, Botschafter und Berater – herkömmliche Instrumente, um hier anzusetzen, gibt es viele. "Wir können das den Schulen nicht aufzwingen", sagt Petra Schlitt-Kuhnt von der Handwerkskammer. "In den Schulen brennt es zur Zeit richtig", pflichtet Miriam Kammerer von der IHK mit Blick auf die Corona-Pandemie bei.

Und Scholz findet: „Es geht nicht darum, noch ein Event draufzusetzen“, wichtig sei, mit den Beratungsleistungen anzukommen. Schwierig: Zu Info-Veranstaltungen kommen in der Regel, „die ohnehin schon informierten Eltern“, so Kammerer. Dabei bedürfe es einer Information vielleicht dringend: „Ganz oft können sich Eltern nicht vorstellen, dass man mit einer Ausbildung auch richtig gutes Geld verdienen kann“, weiß Handwerkskammer-Präsidentin Birgit Hakenjos.

„Ja, das ist das dicke Brett, das wir bohren müssen“, bekräftigt Scholz. Aber: „Wenn wir das Thema angehen wollen, dann schaffen wir das nur im Schulterschluss“, betont Sylvia Scholz – die beiden anderen nicken bedeutungsvoll und Rottler fügt hinzu: „Strategisch, gemeinschaftlich, das ist ein ganz wichtiger Punkt.“