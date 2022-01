Mein Jahr – und das ständige Auf und Ab

Als im März 2020 die Schulen und Kindergärten geschlossen wurden und das öffentliche Leben stillstand, hätte ich es nicht für möglich gehalten, dass sich unser Alltag auf so lange Sicht nachhaltig verändert. Im ersten Moment hoffte ich damals gesamtgesellschaftlich auf eine Entschleunigung unserer schnelllebigen Leistungsgesellschaft. Dieser Effekt war für mein Empfinden im April 2020 auch kurz da, ging dann aber in einer neuen Alltagsroutine ganz schnell wieder verloren.

Im Jahr 2021 war der Veranstaltungsbereich dann zeitlich zweigeteilt: In der ersten Jahreshälfte war bis auf wenige Ausnahmen, wie beispielsweise Gemeinderatssitzungen oder Gerichtsverhandlungen, fast alles verboten. Die zweite Jahreshälfte war geprägt von einem ständigen Auf und Ab der Möglichkeiten, einer Mischung aus Hoffnung für einen sinnvollen Veranstaltungsbetrieb und der Sorge, wie ein solcher sicher und sinnvoll innerhalb der jeweiligen rechtlichen Vorgaben umsetzbar ist.

Veranstaltungen wurde immer wieder verschoben

Konkret ging es bei uns im Kulturamt darum, Hygienekonzepte zu erarbeiten und ständig zu überarbeiten, um die immer wieder sich ändernden Bestimmungen des Landes umzusetzen. Saalpläne wurden verändert, das Ticketing umgestellt, die Veranstaltenden, die Agenturen, die Technikerinnen und Techniker, die künstlerisch tätigen Personen und das Publikum wurden immer wieder über die aktuellen Bedingungen informiert. Kulturveranstaltungen mussten wir immer wieder verschieben – manche bis zu fünfmal, wie beispielsweise ein Konzert mit der A-Cappella-Gruppe Delta Q – und am Ende dann doch absagen. Man war ständig rund um Veranstaltungen tätig, leider am Ende oft ohne eine Veranstaltung abhalten zu können. Anträge für Corona-Hilfen des Bundes haben wir erfolgreich gestellt, sodass wir unter anderem den Künstlerinnen und Künstlern, die es finanziell gesehen mit am härtesten getroffen hat, kleinere Ausfallgagen bezahlen konnten.

Die Aktion „#Ticketbehalten“ wurde und wird noch immer sehr gut angenommen. Dabei ist das Publikum dazu aufgerufen sich den Eintrittspreis von abgesagten Veranstaltungen nicht erstatten zu lassen, sondern das Geld zu spenden. Hier haben wir sehr viel Dankbarkeit von den Kulturschaffenden erhalten, die in dieser schwierigen Zeit oft am Rande der Verzweiflung stehen. Für die Künstlerinnen und Künstler ist es oft auch schwer einen Überblick zu haben, da in jedem Bundesland andere Regeln gelten und sie auf ihren Touren durch die ganze Bundesrepublik bzw. auch im Ausland unterwegs sind.

Publikum ist teilweise verunsichert

Als im Herbst mit dem Kulturparcours unsere neue Spielzeit unter den geltenden Hygienebestimmungen wieder Leben in die Häuser brachte, freute sich unser gesamtes Team in der Verwaltung und Stadthallentechnik sehr. Alle miteinander hatten wir doch eine lange Durststrecke hinter uns. So konnten beispielsweise unser Kabarettherbst oder die Filmfestspiele in diesem Jahr stattfinden. Es hat sich fast schon ein bisschen „normal“ angefühlt.

Dass wir uns dann aber Anfang November erneut mit dem Thema Absagen und Verschiebungen auseinanderzusetzen hatten, hätte ich noch im Sommer nicht für möglich gehalten.

Das Publikum ist vorsichtig, teilweise auch verunsichert durch die nicht immer leicht zu durchschauenden Zugangsregelungen geworden. Dies schlägt sich in den schlechten Besucherzahlen deutlich nieder. Trotzdem ist jede Kulturveranstaltung vor Ort eine Freude, weil die Besucherinnen und Besucher sehr dankbar und glücklich sind und die Stimmung, auch bei wenig Publikum, sehr gut ist.

Geringes Infektionsrisiko

Vom Effekt der Impfung hätte ich mir persönlich mehr erhofft und war fest davon überzeugt, dass ein sehr viel normalerer Winter 2021/22 möglich sein würde, als im Vorjahr.

Auch weil in der Zwischenzeit klar war, dass ein Veranstaltungsbetrieb in Häusern mit zuverlässigen Lüftungsanlagen und ausgearbeiteten Hygienekonzepten bis hin zu strengen 2G-plus-Zutrittskontrollen sinnvoll betrieben werden kann und man keine Angst haben muss. Man ist hier einem vergleichsweise geringen Infektionsrisiko ausgesetzt.

Klar ist für mich aber auch, dass jeder Lebensbereich seinen Teil zur Bekämpfung der Pandemie, also zur Kontaktreduzierung in allen gesellschaftlichen Bereichen, beizutragen hat. Dies erfolgt in unserem Fall zum einen durch Einschränkungen unseres regulären Betriebs. Andererseits bin ich froh darüber, dass wir zunächst durch die öffentlichen Bürgertests und nun seit Anfang November auch durch das Impfzentrum in der Stadthalle unseren Beitrag leisten können.

Schwierige Zeit wird vorbeigehen

Für das Jahr 2022 erhoffe ich mir, dass die Unsicherheit in allen Lebensbereichen wieder kleiner wird und wir somit wieder in ruhigeren, geregelteren und vor allem planbareren Fahrwassern agieren können. Nicht zuletzt in der Vorbereitung der in Biberach auszurichtenden Heimattage Baden-Württemberg im Jahr 2023 wäre dies wünschenswert. Mir ist bewusst, dass dies nur gelingen kann, wenn jeder von uns seinen Beitrag dazu leistet und wir gleichzeitig nicht durch neue Virusvarianten immer wieder von vorne anfangen müssen.

Unterm Strich bleibe ich dabei positiv und glaube fest daran, dass wir diese schwierige Zeit irgendwann überstanden haben werden. Danach werden wir umso befreiter sein und den Wert des gesellschaftlichen Miteinanders wieder ein Stück weit dankbarer und wertschätzender erleben.

Zur Person

Julian Gröschl stammt aus Bad Waldsee, wo er 2006 sein Abitur machte. Er studierte an der Universität Hildesheim Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis. Sein Studium schloss er 2012 mit Diplom ab. Nach ersten Arbeitsstationen im Bereich Kulturveranstaltungen in Hannover lebt er seit 2015 mit seiner Familie in Biberach und arbeitet bei der Stadt Biberach im Kulturamt als Sachgebietsleiter für Veranstaltung und Hallenverwaltung. Hier ist er verantwortlich für den Veranstaltungsbetrieb in den städtischen Veranstaltungshallen Stadthalle, Gigelberghalle, Komödienhaus und Stadtbierhalle. Seit 2020 ist er als Vertreter der Stadt Biberach im des Vereins Biberacher Filmfestspiele.