Mehrheit der Fraktionen will abwarten

Die Mehrheit der Fraktionen im Blaubeurer Gemeinderat hat sich am Dienstag nicht wie von den anwesenden Bürgern gefordert, zu einer speziellen Variante positioniert. Für die Mehrheit sei der Zeitpunkt verfrüht, um mit gutem Gewissen zu entscheiden.

Michael Hemscheidt (Freie Wähler) argumentierte, dass es in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten versäumt wurde, etwas gegen den immer mehr zunehmenden Verkehr zu tun. Zudem bemängelte er, dass hier eine echte Bürgerbeteiligung von Nöten sei und man diese nicht nur informieren dürfe. Dieser Gedanke dränge sich gerade vielen Betroffenen nämlich auf. Die Fraktion der Freien Wähler solidarisiere sich mit den Wünschen der Bürger und positioniere sich schon jetzt klar und spreche sich für die von den Bürgern aktuell präferierte Variante 0.3 (Ausbau der Bestandsstrecke) aus.

Christel Seppelfeld (SPD) argumentiert, dass auch wenn die Bürger sich dieses gewünscht hätten, eine eindeutige Positionierung der Fraktionen zu diesem Zeitpunkt deutlich zu früh sei. „Wir haben nicht alle Fakten diskutiert und gesammelt. Jetzt eine Entscheidung zu äußern, halte ich für unredlich. Das hat auch unsere Fraktionssitzung gezeigt.“ Die SPD habe größtes Verständnis, dass die Bürger von Sonderbuch ihre Bedenken und Befürchtungen äußern. Blaubeuren und der Gemeinderat sei aber nicht der Entscheidungsträger. Deswegen seien Bürgerbeteiligung und Transparenz noch wichtiger, das werde die Fraktion in jeder Hinsicht unterstützen. Zudem würden in die endgültige Entscheidung der Fraktion, neben den Wünschen der Bürger auch Landschafts- und Klimaschutz einfließen.

Martin Vonier (CDU) äußerte sich für seine Fraktion ähnlich. Die Steige sei marode, deshalb müsse man nun das Verfahren in Gang bringen, dass sich zeitnah etwas tue. Es könne nicht sein, dass man am Ende ohne funktionsfähige Straßenverbindung zwischen der Kernstadt und den Teilorten dastehe. Vonier sagte jedoch auch, dass es völlig legitim sei, dass das Landratsamt auch alternative Routenführungen untersuche. „Alle vier neuen Strecken scheinen aktuell nicht optimal, aber alle vier bieten die Möglichkeiten, die Bedenken der Bürger mit einzubeziehen, um dann abschließend bewertet zu werden.“ Die CDU-Fraktion werde sich zum momentanen Zeitpunkt nicht auf Sanierung oder einen Neubau festlegen. Sie begrüßte aber den Vorschlag des Landratsamts zu einem echten Dialog. „Für heute nehmen wir die vorgestellten Planungen und die Ergebnisse der entstandenen Diskussion mit in unsere nächsten Beratungen“, so Vonier abschließend.

Erika Schermaul (Grüne) sagte auch im Namen ihrer Fraktionsmitglieder dass man mit Bedauern die Tatsache zur Kenntnis nehmen müsse, dass die Bauwerke an der Sonderbucher Steige ihr natürliches Lebensende erreicht haben. Damit sei die Hoffnung der Fraktion, wie auch vieler Bürger in Asch und Sonderbuch, passé, die sich eine Sanierung im Bestand gewünscht hätten. „Diese einfache Lösung wird es wohl leider nicht geben. Alle Varianten bringen viele Risiken und Probleme, wie Flächenverbrauch, Verkehrszunahme sowie die Beeinträchtigung der Natur und Versiegelung mit sich. Andererseits kann es durchaus Entlastung geben“, so Schermaul. Heute sei aus Sicht der Grünen-Fraktion nicht der Zeitpunkt sich endgültig zu positionieren. Erst wenn alle Fakten genau auf dem Tisch liegen könne man dies tun. „Straßen werden dafür gebaut Verbindungen zu schaffen, aber sie können auch trennen. Das Projekt birgt die Gefahr, dass es die Bürgerschaft spaltet. Das müssen wir im Dialog und mit einer ausführlichen Bürgerbeteiligung verhindern“, so Schermaul.