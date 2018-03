Aalen (an) - Am Dienstag, 6. März findet von 17.15 bis 18.00 Uhr im Haus Kastanie in der Wilhelm-Merz-Straße 4 ein Informationstreffen für Interessierte am Mehrgenerationen-Wohnprojekt "GENiAAL" statt.

Am Samstag, 17. März um 13.30 Uhr besuchen die Projektteilnehmer das Mehrgenerationenhaus „Prisma“ in Heidelberg. Eine Anmeldung unter 07366 / 5335 ist bis 14. März möglich.