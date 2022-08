Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall zwischen Leutkirch und Bad Wurzach

Leutkirch (sz) - Fünf Verletzte und Sachschaden von rund 20 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend auf der B465 zwischen Leutkirch und Bad Wurzach ereignete.

Wie die Polizei mitteilt, nahm ein 21 Jahre alter Autofahrer, der in Richtung Bad Wurzach unterwegs war, auf Höhe der Zufahrt zur A96 Leutkirch-West einen vorausfahrenden Pkw zu spät wahr. Der Skoda-Fahrer fuhr nach bisherigen Erkenntnissen mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit auf den VW Sharan vor ihm auf. Der 54-jährige VW-Fahrer sowie seine 45-jährige Frau und zwei 11 und 14 Jahre alte Mädchen im Wagen verletzten sich bei dem Zusammenstoß eher leicht und mussten zur medizinischen Behandlung von Rettungsfahrzeugen in verschiedene Kliniken gebracht werden. Der Unfallverursacher verletzte sich ebenfalls leicht am Kopf, lehnte eine medizinische Behandlung aber ab.

An der Unfallstelle ergaben sich der Polizei zudem Anzeichen, dass der 21-Jährige unter Alkoholeinwirkung gestanden hat. Er gab seinen Führerschein in der Folge freiwillig ab.