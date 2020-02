Der Wintereinbruch mit heftigen Schneefällen führte in verschiedenen Gemeinden des Landkreises Tuttlingen schon am Mittwoch zu einigen witterungsbedingten Verkehrsunfällen, wie die Polizei mitteilte.

Im Bereich Fridingen - Bergsteig - Buchheim ereigneten sich am Mittwoch mehrere Unfälle im Zusammenhang mit den ungünstigen Witterungsbedingungen durch Schneefall. Insgesamt wurden zwei Unfallbeteiligte leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt etwa 50 000 Euro.

Sachschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro war die Folge eines Zusammenstoßes, der sich gegen 12.30 Uhr auf der Kreisstraße 5940 zwischen Bergsteig und Buchheim ereignete. Der 47-jährige Fahrer eines Renault Zoe befuhr die Kreisstraße aus Richtung Buchheim in Richtung Bergsteig und geriet auf der Gefällstrecke oberhalb von Bergsteig aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs, wo es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Ford B-Max einer 35-jähigen Autofahrerin kam. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

Beide an dem Verkehrsunfall beteiligte Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Etwa eine Viertelstunde später ereignete sich ein Unfall auf der Landesstraße 277 unterhalb von Bergsteig. Die 18-jährige Fahrerin eines Peugeot 306 befuhr die Landesstraße 277 aus Richtung Bergsteig in Richtung Neuhausen ob Eck/Mühlheim. Sie geriet auf der abschüssigen Fahrbahn bei Schneeglätte ins Schleudern und stieß gegen die neben der Fahrbahn verlaufende Leitplanke. Am Peugeot und an der Leitplanke entstand Sachschaden. Verletzt wurde die 18-Jährige Autofahrerin bei dem Unfall nicht.

Gegen 15.30 Uhr befuhr der 37-jährige Fahrer eines Skoda Fabia die Landesstraße 277 aus Richtung Bergsteig in Fahrtrichtung Fridingen. Im Auslauf einer Linkskurve geriet er ebenfalls wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern. Sein Auto drehte sich und stieß mit der Heckseite gegen den aus Richtung Fridingen entgegenkommenden Audi A3 eines 59-jährigen Autofahrers.

Beide an den Verkehrsunfall beteiligte Autofahrer erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden am Unfall beteiligten Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der an den beiden Autos entstandene Sachschaden beträgt etwa 15 000 Euro.

Mehrere witterungsbedingte Verkehrsunfälle ereigneten sich auch auf der Bundesstraße 523 zwischen der Einmündung der Kreisstraße 5920 bei Wurmlingen und der Einmündung der Landesstraße 432 beim Konzenberg am Mittwoch von 15.15 bis 15.30 Uhr. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt etwa 7000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstand bei einem Auffahrunfall. Der 55-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz GLK fuhr auf einen abbremsenden Mercedes-Benz GLC einer 58-jährigen Autofahrerin auf. Er hatte laut Polizei offensichtlich nicht bedacht, dass sich bei Schneeglätte der Bremsweg seines Autos erheblich verlängert.

Wenige Minuten später erging es auf der gleichen Strecke der 52-jährigen Fahrerin eines Audi Q3 gleich. Sie fuhr auf den Skoda Octavia eines 66-jährigen Autofahrers auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro an den beiden beteiligten Autos.

Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro erlitt der 20-jährige Fahrer eines Ford Mondeo etwa gleichzeitig in diesem Bereich der Bundesstraße 523. Der 20-Jährige geriet mit seinem Auto auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern und streifte eine Leitplanke, an der kein Schaden entstand.

Als er mit seinem Auto an der Leitplanke zum Stillstand gekommen war, fuhr ihm die 19-jährgeFahrerin eines Skoda Citigo auf den Ford Mondeo auf, wodurch an der Heckseite des Autos ein weiterer Unfallschaden in Höhe von 1000 Euro entstand. Am Skoda Citigo entstand Schaden in Höhe von 1000 Euro.