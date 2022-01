Mehrere Gemeinden bieten Impftage vor Ort an

Im Januar gibt es in vielen Gemeinden des Bodenseekreises zusätzliche Angebote der Erst-, Zweit- oder Auffrischimpfung. Die Impfung soll vor einem schweren oder lebensbedrohlichen Verlauf einer Corona-/Covid-19-Infektion schützen, teilt das Landratsamt Bodenseekreis mit. Neben den regelmäßigen Impfstützpunkten an der Messe Friedrichshafen, an der Rathaus-Rückseite in Friedrichshafen, in der Überlinger Obertorstraße sowie den beiden Klinikstandorten Friedrichshafen und Überlingen werden bis Ende des Monats unter anderem an folgenden Orten zusätzliche Impftage angeboten:

Stetten: Sonntag, 16. Januar, 10 bis15 Uhr, Gemeindesaal Rathaus, Schulstraße 18 (ohne Terminvereinbarung);

Langenargen: Dienstag, 18. Januar, 10 bis 17 Uhr, Turn- und Festhalle, Sportlereingang; Termin online erhältlich unter impfen.gvv-ekl.de sowie ohne Termin möglich

Salem-Neufrach: Mittwoch, 19. Januar, 10 bis15 Uhr, Gemeindehaus Prinz Max; Terminvereinbarung unter Telefon 07553/82394

Markdorf: Mittwoch, 19. Januar, 10 bis 17 Uhr, Stadthalle, Bussenstraße 2; Terminvereinbarung ab 15. Januar unter www.markdorf.de (Rubrik: Stadt & Bürger – Aktuelles)

Meckenbeuren: Dienstag, 25. Januar, 10 bis 17 Uhr, Karl-Brugger-Halle Kehlen, Pestalozzistraße 8, (ohne Terminvereinbarung);

Hagnau: Mittwoch, 26. Januar, 10 bis 15 Uhr, Gwandhaus, Im Hof 7 (ohne Terminvereinbarung);

Neukirch: Donnerstag, 27. Januar, 10 bis 17 Uhr, Josef-Zacher-Saal, Wangenerstr. 11; Termin, Link und Info sobald bekannt online www.neukirch-gemeinde.de

Einige Gemeinden haben sich für eine Terminvergabe entschieden, einige für einen offenen Impftag ohne Terminvergabe. Alle Infos dazu sowie die genauen Orte und Zeiten gibt es (sobald verfügbar) auch unter www.bodenseekreis.de/corona-impfung

Die kostenlose Impfung können Personen ab zwölf Jahren erhalten, unabhängig vom Wohnort. Ärzte führen vor der Impfung die Beratung und gesundheitliche Abklärung durch. Es werden die Impfstoffe der Hersteller Biontech, Moderna und Johnson & Johnson entsprechend der aktuellen medizinischen Vorgaben und Verfügbarkeit eingesetzt. Über die Impfstofffestlegung wird im ärztlichen Beratungsgespräch informiert. Eine Wunschwahl kann nicht gewährleistet werden.

Um eine Auffrisch-/Drittimpfung erhalten zu können, müssen nach der Zweitimpfung mindestens drei Monate vergangen sein (bei einer Grundimpfung mit Johnson&Johnson mindestens vier Wochen).

Mitzubringen sind: Impfpass (falls vorhanden), Nachweis der bisherigen Corona-Impfungen, Ausweis oder Pass, Krankenversichertenkarte (falls vorhanden). Jugendliche unter 16 müssen durch mindestens eine erziehungsberechtigte Person begleitet sein, schreibt das Landratsamt weiter

Für Kinder zwischen fünf und elf Jahren bieten der Impfstützpunkt an der Messe Friedrichshafen am Samstag, 15. Januar, erstmals einen „Kinder-Impftag“ an. Die ärztliche Beratung der Eltern bzw. Sorgeberechtigten wird speziell durch Kinder- und Jugendärzte durchgeführt. Terminbuchung unter https://bodenseekreis-impfzentrum.connect.giria.io/ .