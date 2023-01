Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet

Ravensburg (sz) - Mehrere Einbrüche haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Stadtgebiet begangen. Das teilt die Polizei mit. Die Täter hatten es hierbei auf zwei Vereinsheime in der Schlierer Straße und der Straße „St. Christina“ sowie eine Tankstelle in der Wangener Straße und einen Lebensmittelladen in der Hegaustraße abgesehen. An den Gebäuden wurden jeweils Türen oder Fenster aufgehebelt, der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Bei ihren Taten entwendeten die Unbekannten Bargeld, Tabakwaren und Alkoholika. Der Gesamtwert dürfte sich im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich bewegen. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen der Einbrüche und prüft mögliche Zusammenhänge. Zeugen, die im Umfeld der vier Objekte Verdächtiges wahrgenommen haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751/8033333 bei den Ermittlern zu melden.